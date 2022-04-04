مصادرة ألعاب ورقية مشابهة لأوراق المصحف في سرت (صور)

ضبطت دورية لجهاز الحرس البلدي سرت كمية من اللعبة الورقية (كارطة) مشابهة لأوراق المصحف.

وأفاد رئيس فرع الجهاز بسرت العميد جمعة أمبية، «بوابة الوسط»، بأن دورية من الجهاز ضبطت تلك الأوراق، وجرى إحالة عينة من اللعبة الورقية إلى دار الإفتاء، التي أفادت بأنها تحوي زخرفة المصحف الشريف.

وأضاف أن الجهاز صادر الأوراق المضبوطة، واتخذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، وقدم الشكر لعناصره على جهودهم.

اللعبة الورقية (كارطة) مشابهة لأوراق المصحف (بوابة الوسط)

اللعبة الورقية (كارطة) مشابهة لأوراق المصحف (بوابة الوسط)