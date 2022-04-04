منظمة الصحة العالمية تبحث قائمة أدوية الأورام المنقذة للحياة التي ستقدمها للمستشفيات المعنية في ليبيا

ليبيا – قام فريق من منظمة الصحة العالمية برئاسة إليزابيث هوف رئيسة البعثة وممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا أمس الأحد بزيارة قسم أورام الأطفال في المستشفى الجامعي طرابلس.

الفريق التقى بحسب المكتب الإعلامي لمنظمة الصحة العالمية بالدكتورة فتحية الرياني، رئيسة قسم الأورام، والبروفيسور في مجال الأوراك سالم زروق، لمناقشة قائمة أدوية الأورام المنقذة للحياة التي ستقدمها منظمة الصحة العالمية لقسمي الأورام في مستشفيات الجامعة في طرابلس وبنغازي وأقسام الأورام في المستشفيات المعنية في البلاد.

كما تم خلال اللقاء البحث في المجالات ذات الأولوية لبناء القدرات للأطقم الطبية المعاملة في أقسام الأورام في هذه المستشفيات.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد وقعت في 27 يناير الماضي، مع المؤسسة الوطنية للنفط، مع شركائها الدوليين إيني وريبسول وتوتال اتفاقية بملايين الدولارات لتعزيز خدمات العلاج للأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا، بهدف توفير رعاية صحية متخصصة لـ 722 طفلًا مسجلين في أقسام الأورام في طرابلس وبنغازي وذلك على مدار 18 شهرًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية