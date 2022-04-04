الجويلي يستعرض مع آمر حرس المنشآت النفطية مشاكل الجنوب الغربي

استعرض رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية عميد “علي امحمد الديب” -الإثنين- مع اللواء أسامة الجويلي مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، وآمر غرفة العمليات المشتركة المنطقة الغربية، أبرز الصعوبات التي تواجه الجهاز.

وشهد اللقاء الذي التأم داخل معسكر 4 أبريل في طرابلس، مناقشة المشاكل التي تُعرقل عمل حرس المنشآت النفطية وتعيق المهام المناطة به، كما استعرض المسؤولان عمل فرع الجهاز بالجنوب الغربي وآلية حل المختنقات والمشاكل التي تواجه سير عمل عناصر الفرع.

واتفق الجويلي والديب على مواصلة تنسيق التعاون بشأن العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتهم الجانبين- حسب ما أورده جهاز حرس المنشآت النفطية على حساباته الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز حرس المنشآت النفطية في معظم مناطق إنتاج النفط من حقول ومنشآت تابعة لها، وأيضاً الموانىء النفطية على طول الساحل، تعاني من عدة مشاكل تعيق عمل المؤسسات النفطية وعمل عناصر الحرس على حدٍ سواء، فمثالاً لا حصراً، ما شهده شهر مارس الماضي حين أضرب حرس المنشآت في الجنوب الغربي عن العمل وأغلقوا حقلي الفيل والشرارة والفيل لمدة يومين احتجاجاً على عدم تسوية أوضاعهم المالية وغيرها.

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