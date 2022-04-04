القطراني يطلع على إجراءات إنشاء مستشفى الجمهورية ببنغازي

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني صباح اليوم الإثنين بمكتبه في مدينة بنغازي اجتماعاً موسعاً ضم كلاً من مدير مستشفى الجمهورية وممثل شركة الصرح للإستشارات الهندسية وبحضور مدير إدراة المشروعات ومدير الإدارة القانونية بالديوان والمستشار الصحي له.

وتم خلال هذا الإجتماع مناقشة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها للبدء في إنشاء هذا المشروع والذي شدد القطراني على ضرورة أن يتم الإنشاء وفقاً للمعايير العالمية التي تتماشى مع المرافق الصحية المتطورة في أغلب دول العالم .

كما أكد القطراني أن مشروع إنشاء مستشفى الجمهورية من ضمن المشاريع التي ستحظى بإهتمام كبير من قبل الحكومة الليبية نظراً لأهميته المكانية كونه الوجهة الوحيدة في تخصصه لأغلب مدن ومناطق شرق ليبيا ، وأضاف بأن قطاع الصحة بصفة عامة ستكون له الأولوية في الإنفاق من قبل الحكومة للرفع من كفاءة الخدمات الطبية التي تقدمها كافة المرافق الصحية بالبلاد .

وفي ختام الإجتماع أخذ ممثل شركة الصرح للإستشارات الهندسية الإذن للبدء في إعداد التصاميم الهندسية الخاصة بالمستشفى متعهدً بأن تكون وفق المعايير التي أوصى بها نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية.