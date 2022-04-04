الزيداني: نبحث مع الأمم المتحدة آفاق التعاون الثنائي للتنمية المستدامة

بحث وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “محمد الزيداني” مع منسقة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “جورجيت غانيون”افاق التعاون الثنائي في مجالات التنمية المستدامة .

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين استعراض البرنامج الوطني للتنمية المستدامة 2030م المعد من قبل اللجنة المشكلة من طرف وزارة التخطيط..

وأثناء الاجتماع أبدت (جورجيت) استعداد بعثة الامم المتحدة للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية وإعداد الميزانيات المنفذه لها من خلال اجتماع مشترك يضم وزارة التخطيط مع فريق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة