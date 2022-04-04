جهاز دعم الاستقرار: أحداث شارع الصريم ‘خلاف بسيط بين الأشقاء’

على خلفية المواجهات التي اندلعت بين الكتائب المسلحة في شارع الصريم وسط العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم الإثنين، أصدر جهاز دعم الاستقرار بيانًا قال فيه أنّ الأحداث “لا يعدو عن خلاف بسيط بين الأشقاء” وفق تعبيره.

وقال الجهاز في بيانه: “إذ نبارك لليبيين قدوم شهر المغفرة والرضوان، أعاده الله علينا بالأمن والاستقرار والبركات، نطمأن أهلنا بالعاصمة طرابلس أن ما تناقلته بعض المنصات الإعلامية، وما شاب ذلك من تضخيم وتهويل، لا يعدو عن خلاف بسيط بين الأشقاء، وقد تمت السيطرة عليه وحلحلته بتدخل العقلاء والحكماء”، وفقا للبيان الصادر.

وأضاف البيان بالقول: “نكرر تشديدنا على وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل الأخبار من مصادرها والابتعاد عن زرع بذور الفتنة بين الإخوة، ولا عزاء للشامتين” على حد تعبيره.

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