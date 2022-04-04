الخارجية الأميركية دربت 350 ليبيا على أمن المطارات منذ 2018

قال أيهان أفيلا مدير برنامج مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية، إن البرنامج درب 350 ليبيًا على أمن المطارات منذ إطلاقه العام 2018، من بينهم 37 سيدة.

وأطلق مكتب مكافحة الإرهاب التابع للوزارة الأميركية عام 2018 برنامجًا لمساعدة ليبيا في مواجهة التهديدات الناشئة عن الفراغ الأمني الذي أدى إلى إيجاد نقاط ضعف قد تساعد الإرهابيين وغيرهم لتنفيذ أعمال إجرامية عبر المنافذ الجوية (المطارات).

وذكرت مدونة بموقع وزارة الخارجية الأميركية أن هذا البرنامج ساعد في منع الإرهابيين والمواد غير المشروعة من العبور عبر ليبيا، كما وضع أساسًا حاسمًا لإعادة فتح مطارات ليبيا أمام الجهات الدولية.

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وأضاف أيهان أفيلا إن مكتب مكافحة الإرهاب التابع يهدف لمساعدة الشركاء الليبيين في مواجهة التهديدات الأمنية، لافتا إلى أن البرنامج ركز على مفتشي المطارات والمشرفين والمديرين من خمسة مطارات دولية في جميع مناطق ليبيا، لتحديد النشاط الإرهابي واعتراضه بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار إلى افتتاح مركز تدريب مجهز بالكامل في طرابلس في سبتمبر 2021، وهو الأول من نوعه، والذي يسمح للمدربين الليبيين بتدريب زملائهم في أمن المطارات، لافتا إلى أن المدربين الليبيين قاموا بتدريب 160 من موظفي المطار في مركز التدريب حتى الآن.

مدققون ليبيون يتلقون تدريبا في دونكاستر، المملكة المتحدة (موقع وزارة الخارجية الأميركية)

تدريب عملي خلال برنامج كولمن الأول. (موقع وزارة الخارجية الأميركية)