وزير داخلية الحكومة الليبية يدعو لضبط النفس وإيقاف التصعيد في العاصمة

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبو زريبة، بياناً حول المواجهات المندلعة بين الكتائب المسلحة في شارع الصريم وسط طرابلس.

وجاء في البيان أن وزارة الداخلية بالحكومة الليبية تدعو كل الأطراف داخل طرابلس لإيقاف المواجهات المسلحة، والتهدئة الفورية وتغليب مصلحة المواطن والوطن، حيث تهدد هذه المواجهات المسلحة المواطنين وتعرّض ممتلكاتهم للخطر.

وأكد أبو زريبة في البيان أن وزارة الداخلية تابعت باهتمام بالغ ما يحدث في العاصمة طرابلس من مواجهات مسلحة تهدد المواطنين الآمنين، وتعرّض ممتلكاتهم للخطر، مشيراً إلى حرص الوزارة على “إحلال السلام الحقيقي برفع المعاناة عن أبناء شعبنا الحبيب، بتحقيق الأمن والاستقرار”، حسب ما جاء في البيان.

وشدد أبو زريبة على أن زمن العنف والفوضى قد انتهى، وأن فرض الأمن والأمان أمران لا ثالث لهما، مضيفاً أن المواجهات المسلحة وسط الآمنين من المواطنين غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف.

وختم البيان بالتأكيد على أن الحكومة الليبية، ستعمل جاهدة كي تكون ليبيا والعاصمة طرابلس آمنة.

واندلعت اشتباكات في العاصمة طرابلس في شارع الصريم، بين مجموعات تابعة للنواصي وأخرى تابعة لجهاز دعم الاستقرار، بقيادة عبد الغني الككلي، وسط أنباء عن مقتل اثنين من كتيبة النواصي.

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