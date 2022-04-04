الشكري: مقدرات ليبيا تكفى لمئات السنين لكن نحتاج إرادة سياسية حازمة

اعتبر محافظ مصرف ليبيا المركزي المعين من مجلس النواب محمد الشكري، أن المقارنة بين النظامين المصرفي والمالي في لبنان وليبيا، مقارنة غير عادلة.

وقال الشكري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لاتجزعوا، فمقدرات ليبيا واحتياطياتها فوق الأرض وتحت الارض تكفى لعشرات بل مئات السنين”.

وأضاف أن ما تحتاجه ليبيا فقط إرادة سياسية حازمة وأخرى تنفيذية تعكس تطورات القرن الواحد والعشرين إدارة وكفاءة وخلق فرص تنمية حقيقية مستدامة تعم ربوع الوطن.

وتابع شكري، منشوره، قائلا:” في الأزمات دروس وفرص فاتعظوا”.