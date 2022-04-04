النيابة العامة توقف مسؤولين عن استيراد شحنة من السكر الفاسد

باشرت نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة غرب مصراتة الابتدائية، بتوجيهات من مكتب النائب العام، إجراءات التحقيق مع قائد وسيلة النقل البحرية والمسؤول بالتوكيل والمستورد لشحنة تبلغ 300 طن من مادة سكر الطعام، تبيّن أنها لا تتوافر على المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالجودة وصلاحية المادة للاستهلاك البشري.

وأثبت إجراء فحص المستندات الجمركية ذات الصلة واستجواب من وردت بياناتهم الشخصية فيها، ارتكاب جريمة تقديم مستندات مزورة وتعمد إخفاء قرار رفض استيراد الشحنة الصادر من السلطات التونسية، نتيجة غياب الجودة التي تسمح باستهلاك المادة.

كما أكد خبراء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عدم صلاحية شحنة السكر للاستهلاك البشري، وعليه، أمرت النيابة بحبس قائد وسيلة النقل ومساعده على ذمة التحقيق، مع التحفظ على وسيلة النقل والشحنة، كما تم التعميم على الجهات المختصة لإحضار القائم على عملية الاستيراد.

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