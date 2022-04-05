أفريكا إنتلجنس: الدبيبة يعزز علاقاته مع التشكيلات المسلحة للحفاظ على منصبه

ذكر تقرير صادر عن موقع “أفريكا إنتلجنس”، إن استمرار اعتماد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة على عبد الغني الككلي المعروف بغنيوة، كرئيس لجهاز دعم الاستقرار، جاء كمحاولة للاحتفاظ بمنصبه.

وأضاف التقرير أن تعيين أسامة عبد المجيد محمد، المعروف باسم أسامة طليش قائداً لجهاز الأمن المركزي في 24 مارس الفائت، يأتي كتعزيز لعلاقاته مع التشكيلات المسلحة الرئيسية الموجودة في طرابلس، وهو ما أوضح أنه من شأنه أن يساعده على الحفاظ على منصبه بعد أن منح مجلس النواب الثقة لفتحي باشاغا كرئيس لحكومة ليبية جديدة.