داخلية الحكومة الليبية تدين اشتباكات شارع الصريم وتدعو إلى التهدئة

العنوان – طرابلس

أدانت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المواجهات المسلحة في العاصمة طرابلس مساء الإثنين بين قوات الرئاسي وداخلية الدبيبة في المدينة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن هذه الاشتباكات تهدد المواطنين وتعـرض ممتلكاتهم للخطـر.

أوضحت الوزارة حرصها على إحلال السلام الحقيقي برفع المعاناة عن أبناء الشعب بتحقيق الأمن والاستقرار.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن زمن العنف والفوضى قد انتهى وأن فرض الأمن والأمان أمران لا ثالث لهما.

وأضافت الوزارة أن المواجهات المسلحة وسط الآمنين من المواطنين غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف.

ودعت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية كل الأطراف داخل طرابلس لإيقاف المواجهات المسلحة والتهدئة الفورية وتغليـب مصلحة المواطن والوطن.

يشار إلى أن العاصمة طرابلس شهدت مساء الإثنين اشتباكات مسلحة في شارع الصريم بين قوات الرئاسي وداخلية الدبيبة.