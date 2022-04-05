حزب العدالة والبناء يؤكد تمسكه بمشروع الدستور والاستفتاء عليه

بحث رئيس حزب العدالة والبناء عماد البناني -الإثنين- مع لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ملف الاستفتاء على الدستور من قِبل الشعب.

وأكدت لجنة التواصل -خلال اللقاء الذي التأم داخل مقر الحزب في طرابلس- أن الهيئة التأسيسية منتخبة من الشعب “وعليها أن تعيد الأمانة إلى صاحبها وهو الشعب الليبي، بالاستفتاء على المشروع برفضه أو قبوله”.

وبيّن الأعضاء أن ما يتردد عن وجود مواد خلافية في الدستور هو “أمر يحسمه الشعب صاحب القرار الأول والأخير، وأن مشروع الدستور خضع لجولات كثيرة من النقاش والحوار داخل اللجنة حتى خرج بالشكل التوافقي الذي عليه الآن محققاً قدراً من التوافق”.

وأشار البناني في حديثه لأعضاء اللجنة إلى دعم حزب العدالة والبناء للاستفتاء على مشروع الدستور من قبل الشعب، واستعرض معهم الآليات التي تضع المشروع والاستفتاء على خارطة المسار السياسي الليبي.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والبناء قد نظم في نهاية شهر مارس المنصرم، حوارية حول الأساس الدستوري للاستحقاق الانتخابي، بمشاركة خبراء وأعضاء المجلس الأعلى للدولة ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.

ورئيس حزب الجبهة الوطنية، ورئيس حزب تحالف القوى الوطنية، والأمين العام لحزب الليبو ورئيس المكتب السياسي لحزب التغيير.

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