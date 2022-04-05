النائب العام يأمر بحبس متورطين في إدخال 300 طن سكر غير صالح إلى ليبيا

أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس سائق شاحنة ومساعده تحوي 300 طن سكر طعام غير صالحة للاستهلاك البشري، مطالبا الجهات الضبطية بالقبض على المستورد.

وأكد بيان النائب العام، أن خبراء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أكدوا عدم صلاحية مادة سكر الطعام المستوردة للاستهلاك البشري، وأنها لا تتوافر على المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالجودة.

وأسفر إجراء فحص المستندات الجمركية واستجواب من وردت بياناتهم الشخصية فيها عن إثبات ارتكاب جريمة تقديم مستندات مزورة، وفقا للبيان.

وأوضح بيان النائب العام، أنه ثبت تعمد إخفاء قرار رفض استيراد الشحنة الصادر من السلطات التونسية نتيجة غياب الجودة التي تسمح باستهلاك المادة.