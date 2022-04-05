«داخلية الحكومة الليبية»: على جميع الأطراف داخل طرابلس إيقاف المواجهات المسلحة وتغليب مصلحة الوطن

أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية برئاسة عصام أبوزريبة، بيانا مساء اليوم الإثنين، حول المواجهات المندلعة بين الكتائب المسلحة في شارع الصريم وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية، في بيانها، حول الأوضاع الأمنية بالعاصمة طرابلس وما يحدث من مواجهات مسلحة تهدد المواطنين وتعرض ممتلكاتهم للخطر:” إنها تابعت باهتمام بالغ ما يحدث في العاصمة طرابلس من مواجهات مسلحة تهدد المواطنين الآمنين وتعرض ممتلكاتهم للخطر”.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيانها، إنها حريصة على إحلال السلام الحقيقي برفع المعاناة عن أبناء شعبنا الحبيب، بتحقيق الأمن والاستقرار.

وتابعت:” أننا نشجب مثل هذه الأفعال في هذه الأيام المباركة، ونؤكد أن زمن العنف والفوضى قد انتهى، وأن فرض الأمن والأمان أمران لا ثالت لهما”.

وشدد البيان، على أن المواجهات المسلحة وسط الآمنين من المواطنين غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف.

ودعت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، كل الأطراف داخل طرابلس لإيقاف المواجهات المسلحة والتهدئة الفورية وتغليب مصلحة المواطن والوطن .

واختتمت الوزارة، بيانها:” نعاهد شعبنا الليبي بأننا سوف نفعل ما بوسعنا حتي تكون ليبيا والعاصمة طرابلس آمنة”.

واندلعت اشتباكات بين المجموعات المسلحة، مساء اليوم الإثنين، بشارع الصريم وسط العاصمة الليبية طرابلس، وأكد شهود عيان، أن الاشتباكات نشبت بين مليشيا النواصي التابعة للمجلس الرئاسي ومليشيا “حميد المضغوط” بسبب مقتل عنصرين من “النواصي” على يد جماعة “المضغوط”.