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مصدر يكشف لـ218 حقيقة ما حصل في شارع الصريم بطرابلس

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر خاص لـ218، إن دفعة من عناصر المخابرات المتخرجة حديثاً، والتابعة مباشرة لمصطفى قدور تحت إمرة نضال الدرناوي، انتشرت بالزي العسكري الأخضر في جزيرة الجوازات في شارع الصريم وأقاموا حاجزاً في المنطقة.

وأضاف المصدر أن عبد الحميد المضغوطة المُقرّب من “غنيوة”، وصل إلى نقطة انتشار العناصر وطلب منهم إزالة الحاجز، إلا أنهم رفضوا ذلك بناء على تعليمات من قيادتهم، ما دفع المضغوطة بالعودة على رأس 40 آلية، وحصلت اشتباكات أسفرت عن مقتل عنصرين من عناصر المخابرات، وهو ما أدى إلى توسع دائرة الاشتباكات بين الطرفين.

يُذكر أن جهاز دعم الاستقرار قد أصدر بياناً وصف فيه ما جرى “بالخلاف البسيط بين الأشقاء، وقد تمت السيطرة عليه وحلحلته بتدخل العقلاء والحكماء”.

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قناة 218 الليبية

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