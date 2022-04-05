قتيلان وخمسة جرحى في اشتباك مسلح بالعاصمة الليبية

قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون بجروح في اشتباك مسلح دار مساء الإثنين بين مجموعتين مسلحتين في وسط العاصمة الليبية طرابلس، بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر طالباً عدم نشر اسمه إن “اشتباكات اندلعت قرابة الساعة الثامنة مساء (18:00 ت غ) بين مجموعتين استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وتسببت بسقوط قتيلين وخمسة جرحى، مع تسجيل خسائر مادية في مبنى تعرض للاحتراق لكن تمت السيطرة على الحريق بسرعة”.

ولم يحدد المصدر من هما المجموعتان اللتان دار الاشتباك بينهما، مشيراً إلى أن تبادل إطلاق النار تم في منطقة شارع الصريم واستمر لدقائق معدودات قبل أن تنتشر قوات أمنية فيه وتعود حركة السير إلى طبيعتها.

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من جهتها قالت وسائل إعلام محلية إن الاشتباك دار بين قوة حفظ ودعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي وقوة النواصي التابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أن الضحايا يتوزعون على كلا القوتين.

ولم تصدر وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية (مقرها طرابلس) أي تعليق حول الاشتباكات.

بالمقابل دانت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية التي عينها مجلس النواب (مقره في شرق البلاد) هذه “الاشتباكات المسلحة”، مطالبة بوقفها “فوراً”.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا منحها البرلمان ثقته مطلع الشهر الماضي، والثانية منبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.