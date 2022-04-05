الحرس البلدي بنغازي يعلن مراقبة أسعار الخضروات والفواكه بالسوق المحلي

العنوان – بنغازي

يعتزم جهاز الحرس البلدي بنغازي الثلاثاء مراقبة أسعار الخضروات والفواكه بالسوق المحلي بالمدينة.

وذكر رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي، ملازم أول محمد العبيدي أ مراقبة الأسعار تأتي بعد الإتفاق مع مراقبة الاقتصاد بالمدينة لتحديد الأسعار ليتسنى لعناصر الجهاز بمراقبة دائمة للأسعار.

وأضاف العبيدي أن يوم الثلاثاء سيكون أول أيام تحديد السعر عن طريق مراقبة الاقتصاد بنغازي.

وأكد أنه سيتم عرض الأسعار بشكل يومي على صفحات التواصل الاجتماعي لكل من جهاز الحرس البلدي ومراقبة الاقتصاد وسوق الخضراوات.

وأوضح أنه سيتم متابعة الأسواق من قبل جهاز الحرس البلدي، بعد تحديد السعر وعرضها بشكل واضح على كافة السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفين.

يشار إلى أن أسعار الخضروات والفواكه شهدت ارتفاعًا كبيرًا مع حلول شهر رمضان المبارك الأمر الذي أثار موجة غضب بين الليبيين بسبب هذا الارتفاع المفرط في الأسعار.