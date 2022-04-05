الضاوي يدعو لإذابة الخلافات وتوحيد المؤسسات الليبية

قال وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، إن الحكومة الليبية تسعى للدفع نحو إذابة الخلافات، وعودة الوطن إلى كيان موحد يُمثل كافة الليبيين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، ليعيشوا تحت مظلة ليبيا واحدة من امساعد إلى رأس اجدير ومن الساحل إلى أقصى الجنوب، حسب ما جاء في بيان صادر عنه اليوم الإثنين.

وحث الضاوي عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية على التحلي بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة، واتخاذ موقف شجاع يسجله التاريخ.

وختم البيان بالتأكيد على أن الهدف هو توحيد ليبيا وإسقاط كل مسببات الانقسام بين أبناء الشعب الليبي، عبر توحيد المؤسسات، والبدء بمصالحة عامة حقيقية تجمع شتات الوطن، وتجبر خواطر كافة المتضررين من الحروب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية