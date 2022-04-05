رويترز: إيطاليا توقع مع ليبيا أولى صفقات استبدال الغاز الروسي

ذكر وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو سينغولاني، اليوم الإثنين، بأن بلاده ستبرم أولى صفقاتها للحصول على مزيد من الغاز من ليبيا وموردين آخرين، ليحل محل التدفقات الروسية في الأسابيع المقبل، وفقآ لوكالة “رويترز“.

واضاف سينغولاني، في مؤتمر عبر الإنترنت، أن هناك سلسلة محادثات جارية. خلال الأسابيع القليلة المقبلة سنبرم أولى الاتفاقات،

وتوقع الوزير الإيطالي حصول إيطاليا على 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز عبر خطوط الأنابيب مع الجزائر وليبيا وأذربيجان هذا العام.

كما ذكرت وكالة «رويترز» أن هذا الرقم سيتخطي 20 مليار متر مكعب بحلول العام 2024. وتسعى إيطاليا، التي تستورد نحو 40% من واردات الغاز من روسيا، لإيجاد بدائل وتنويع مزيج إمداداتها بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وإلى جانب تعزيز قدرة خط الأنابيب من الجنوب، فإن إيطاليا حريصة على زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من أسواق مثل قطر والولايات المتحدة وموزمبيق، وفق الوكالة.

ويجدر الاشارة الى انه في الوقت الحالي، لا تلبي ليبيا سوى احتياجات ضئيلة من الغاز إلى إيطاليا تقدر بـ 2.5% فقط من إجمالي الطلب اليومي الذي يأتي معظمه من روسيا ثم الجزائر وقطر.