«دعم الاستقرار»: «اشتباكات شارع الصريم» خلاف بسيط بين الأشقاء

أصدر ما يعرف بجهاز دعم الاستقرار برئاسة “عبد الغني الككلي”، بيانا مساء اليوم الإثنين، حول المواجهات التي اندلعت بين الكتائب المسلحة في شارع الصريم وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وقال الجهاز في بيانه:” إذ نبارك لليبيين قدوم شهر المغفرة والرضوان، أعاده الله علينا بالأمن والاستقرار والبركات، نطمأن أهلنا بالعاصمة طرابلس أن ما تناقلته بعض المنصات الإعلامية، وما شاب ذلك من تضخيم وتهويل، لا يعدو عن خلاف بسيط بين الأشقاء، وقد تمت السيطرة عليه وحلحلته بتدخل العقلاء والحكماء”، وفقا للبيان الصادر.

وأضاف الجهاز:” نكرر تشديدنا على وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل الأخبار من مصادرها والابتعاد عن زرع بذور الفتنة بين الإخوة، ولا عزاء للشامتين” على حد تعبيره.

واندلعت اشتباكات بين المجموعات المسلحة، مساء اليوم الإثنين، بشارع الصريم وسط العاصمة الليبية طرابلس، وأكد شهود عيان، أن الاشتباكات نشبت بين مليشيا النواصي ومليشيا “حميد المضغوط” بسبب مقتل عنصرين من “النواصي” على يد جماعة “المضغوط”.