قال سامي علي الضاوي، وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية:” نؤكد لشعبنا أننا مجرد موظفين لديهم في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن، ونعمل فقط على كيفية الخروج بليبيا من أمواج الفوضى إلى بر الاستقرار”.

وأضاف الضاوي، في بيان له:” نطمح أن تكون أول حكومة «ليبية-ليبية» هي اللبنة الأولى في طريق بناء الوطن بعد سنوات من الحروب والصراعات والانقسامات”.

وتابع الضاوي:” نسعى بكل ما أوتينا من قوة للدفع نحو إذابة الخلافات، وعودة الوطن إلى كيان موحد يمثل كافة الليبيين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، ولنعيش تحت مظلة ليبيا واحدة من امساعد إلى رأس اجدير ومن الساحل إلى أقصى الجنوب”.

وحث الضاوي، عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية، على التحلي بمسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن وتغليب المصلحة العامة، واتخاذ موقف شجاع يسجله التاريخ عبر الانحياز للوطن.

وشدد الضاوي، على أن هدف الحكومة توحيد ليبيا وإسقاط كل مسببات الانقسام بين أبناء الشعب الليبي، عبر توحيد المؤسسات، والبدء في مصالحة عامة حقيقية تجمع شتات الوطن وتجبر خواطر كافة المتضررين من الحروب.

واختتم البيان قائلا:” نسأل الله أن يوفقنا في خدمة أبناء شعبنا الكريم من خلال أداء مهامنا على الوجه الأكمل بما يليق بالشعب الليبي العظيم الذي يستحق أن ينعم بحياة كريمة وأن يتبوء المكانة التي تليق به بين الشعوب”.