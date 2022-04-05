حزب العدالة والبناء: نؤكد تمسكنا بمشروع الدستور والاستفتاء عليه

ناقش امس الإثنين رئيس حزب العدالة والبناء “عماد البناني” مع لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ملف الاستفتاء على الدستور من قِبل الشعب.

وأكدت اللجنة خلال اللقاء الذي عقد داخل مقر حزب العدالة في طرابلس أن الهيئة التأسيسية منتخبة من الشعب “وعليها أن تعيد الأمانة إلى صاحبها وهو الشعب الليبي، بالاستفتاء على المشروع برفضه أو قبوله”.

وعليه فقد ذكر الأعضاء أن ما يتردد عن وجود مواد خلافية في الدستور هو “أمر يحسمه الشعب صاحب القرار الأول والأخير، وأن مشروع الدستور خضع لجولات كثيرة من النقاش والحوار داخل اللجنة حتى خرج بالشكل التوافقي الذي عليه الآن محققاً قدراً من التوافق”.

وأشار رئيس حزب العدالة والبناء في حديثه لأعضاء اللجنة إلى دعم الحزب للاستفتاء على مشروع الدستور من قبل الشعب، واستعرض معهم الآليات التي تضع المشروع والاستفتاء على خارطة المسار السياسي الليبي.

يذكر أن حزب العدالة والبناء قد نظم في نهاية شهر مارس الماضي، اجتماع حول الأساس الدستوري للاستحقاق الانتخابي، بمشاركة خبراء وأعضاء المجلس الأعلى للدولة ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.

وبحضور رئيس حزب الجبهة الوطنية، ورئيس حزب تحالف القوى الوطنية، والأمين العام لحزب الليبو ورئيس المكتب السياسي لحزب التغيير.