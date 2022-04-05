اقتصاد الدبيبة تصدر قرارًا لضبط توزيع الوقود

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، قرارًا لضبط توزيع الوقود، وتحديد شروطًا لسيارات نقل الوقود، وأيضآضرورة وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود.



وجاءت المادة الأولى من القرار رقم 407 لسنة 2022 م، لتنص على ان شركات نقل الوقود الخاصة والعامة، بضرورة أن تكون المركبات الخاصة بنقل الوقود مزودة بجهاز «جي بي إس» ومزودة بعداد يبين كيمة الليترات المحمولة على ظهر الشاحنة، وفق صفحتها على «فيسبوك».

وملزمآ في مادته الثانية شركة البريقة لتسويق النفظ عدم تحميل سيارات نقل الوقود بالمشتقات النفطية إلا بعد التأكد من الشروط المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، وأن تكون السيارات مقفلة بالكرشم الخاص بنقل الوقود، بالإضافة إلى إلزام أصحاب محطات توزيع الوقود بالعنونة البريدية الإلكترونية.

كما أشار القرار في مادته الثالثة على مراقبي الاقتصاد والتجارة بالبلديات التأكد من وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود ومخاطبة مكاتب السجل التجاري المحلية بالمراقبات بعدم منح أو تجديد أو تعديل أي قيودات بالسجلات التجارية بالنسبة للمحطات المقفلة إلى حين معالجة أوضاعها قانوناً وإحالة تقرير مفصل إلى إدارة التجارة الداخلية.

وأختتم القرار بالمادة الرابعة أن تتولى الجهات الضبطية والرقابية المختصة متابعة تنفيذ آلية تطبيق القرار وإحالة مخالفيه للجهات ذات الاختصاص.