منظمة حقوقية: اشتباكات طرابلس تنذر بتقويض السلم الهش في العاصمة

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عن عميق قلقها من اندلاع اشتباكات مسلحة في شارع الصريم بمدينة طرابلس بين مجموعات تابعة لكتائب تتمتع بغطاء الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها أن الاشتباكات تنذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش في العاصمة، وبما يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر.

ودعت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية لتكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح، واستعادة الأمن بمنطقة الاشتباكات وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

وأكدت المنظمة أن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع بين أفراد تلك الميليشيات المسلحة التي يعاني جميعها من نقص في الانضباط.

وناشدت المنظمة المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته، من خلال العمل على إدراج أسماء أمراء الحرب ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، واللذان ينصان على ملاحقة كل منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني.