القبي: خلاف شارع الصريم تم حلّه قبل أن يبدأ

زعم جلال القبي الناشط الإعلامي بمليشيات بركان الغضب، أن خلاف شارع الصريم تم حلّه قبل أن يبدأ، في إشارة إلى الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المنطقة الواقعة في قلب العاصمة طرابلس بين عدد من المسلحين.

وقال القبي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “للشامتين ولكل من يريد حرب في طرابلس من جديد. الخلاف اللي صار في شارع الصريم تم حله قبل حتى أن يبدأ”، على حد زعمه.

وأضاف “جهاز دعم الاستقرار أكد بنفسه أنه خلاف بين الأخوة وتم وأده. حفظ الله طرابلس وأهلها”، بحسب وصفه.

يشار إلى أن الاشتباكات المسلحة التي حدثت ليلة أمس في منطقة شارع الصريم في قلب طرابلس بين مجموعتين مسلحتين إحداهما تتبع ما يعرف بكتيبة النواصي والأخرى تتبع جهاز دعم الاستقرار قد خلفت 6 قتلى من الشباب وعدد آخر من الجرحى بحسب مصادر أمنية موثوقة.

وكان جهاز دعم الاستقرار برئاسة عبد الغني الككلي، الشهير بـ«اغنيوة»، قد ادعى أن المواجهات المسلحة التي وقعت في شارع الصريم بطرابلس، لا تعدو عن خلاف بسيط بين الأشقاء، وقد تمت السيطرة عليه وحلحلته بتدخل العقلاء والحكماء، وفقا لتعبيره.