بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 05 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 05 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تبقي الأجواء ساخنة علي أغلب مناطق ليبيا اليوم ويوم الغد مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق, بينما درجات الحرارة تميل للاعتدال هذا اليوم على معظم مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب، مع احتمال تكون شبورة مائية هذه الليلة وفي الصباح الباكر على سرت.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الخميس إلى شمالية غربية نشطة وباردة نسبيا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم ما بين (22 – 25)مْ على المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى مصراته, وما بين (27 – 34)مْ على مناطق الدواخل وسرت, وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد, وانخفاض ملحوظ يوم الخميس حيث تكون ما بين (17 – 21)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال تكون شبورة مائية هذه الليلة وفي الصباح الباكر على الخليج وبنغازي.

الرياح: جنوبية غربية إلي غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول تدريجيا يوم الخميس إلى شمالية غربية نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها (55)كم/ساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37 – 43) مْ ولا تتجاوز (33) مْ على مناطق الجبل الأخضر وتسجل انخفاض يوم الخميس على معظم المناطق الساحلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم ما بين (39 – 43) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39 – 42) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:30)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:49).