بن شرادة: مؤسسة النفط والمصرف المركزي أصبحا تحت سيطرة السفير الأمريكي

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن مؤسسة النفط والمصرف المركزي أصبحا تحت سيطرة السفير الأمريكي.

وقال بن شرادة في تصريحات صحفية: “ريتشاد نورلاند، أحكم قبضته على مصادر التمويل في ليبيا المتمثلة في مؤسسة النفط والمصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار”.

وأضاف “هذه المؤسسات أصبحت جميعها خارج سيطرة الدولة الليبية، وتحت سيطرة نورلاند”.

وتابع “الاهتمام الأمريكي بليبيا مؤخرا يهدف لزيادة سيطرتها على مصادر الطاقة، التي تعد ليبيا أحد أهم مصادرها في شمال إفريقيا”.

واستطرد “ما تسعى إليه الولايات المتحدة عبر المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، التي تمثل الجانب الأمريكي واضح للعيان”.

واستكمل “التحركات الأمريكية تنذر بأزمة كبيرة خلال السنوات العشر المقبلة، وأنها قد تسعى لتطبيق سيناريو النفط مقابل الغذاء”.