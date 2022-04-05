الأرصاد الجوية: أجواء ساخنة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

العنوان – طرابلس

أكد المركز الوطي للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن الأجواء تبقى ساخنة على أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم ويوم الغد.

وأضاف المركز أن الأجواء الساخنة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق, ويميل الطقس للاعتدال اليوم على معظم مناطق الشمال الغربي.

وأوضح أن الحرارة تكون مرتفعة حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال الشرقي – مناطق الوسط والجنوب ما بين (36 – 43) مْ, وتكون معتدلة اليوم على مناطق الساحل الغربي ما بين (22 – 25) مْ وتسجل ارتفاعًا يوم الغد.

ولفت المركز إلى أن مناطق شمال غرب ليبيا تتأثر بكتلة هوائية باردة يوم الخميس تساهم في انخفاض درجات الحرارة بأكثر من عشر درجات, ويصل تأثيرها إلى باقي المناطق تدريجيا.