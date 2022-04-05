الارصاد: اجواء ساخنة وغبار… وكتلة هوائية باردة الخميس تخفض الحرارة 10 درجات بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 01/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تبقى ساخنة علي أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم ويوم الغد مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق, ويميل الطقس للأعتدال اليوم على معظم مناطق الشمال الغربي.

ووفقا للتقرير تكون الحرارة مرتفعة حيث تتراوح درجات الحرارة القصوي هذا اليوم علي أغلب مناطق الشمال الشرقي – مناطق الوسط والجنوب ما بين (36 – 43) مْ, وتكون معتدلة اليوم علي مناطق الساحل الغربي ما بين (22 – 25) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.

وبحسب التقرير تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بكتلة هوائية باردة يوم الخميس تساهم في انخفاض درجات الحرارة بأكثر من عشر درجات, ويصل تأثيرها إلى باقي المناطق تدريجيا.

والله اعلم