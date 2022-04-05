أفريكا انتليجنس: تعيين أسامة طليش رئيسا لـ«أمن المرافق» يعزز من قوة «اغنيوة»

أكد موقع أفريكا انتليجنس الفرنسي، أن تعيين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، لأسامة عبد المجيد المعروف بـ«أسامة طليش» رئيسًا لمصلحة أمن المرافق والمنشآت، والمقرب من عبدالغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار، يعزز من قوة اغنيوة في طرابلس.

وقال الموقع في تقرير له: “زعيم الميليشيا عبد الغني الككلي «اغنيوة» يرأس جهاز دعم الاستقرار أكثر الهيئات حساسية في وزارة الداخلية”.

وأضاف “الدبيبة يفعل كل ما في وسعه للاحتفاظ بمقعد رئيس الوزراء بعد أن عين البرلمان منافسه فتحي باشاغا، ومحاولات الدبيبة تشمل تعزيز علاقاته مع المليشيات الرئيسة المتمركزة في طرابلس”.

وتابع “مصلحة أمن المرافق التابعة لوزارة الداخلية تعمل على حماية البنية التحتية الاقتصادية الرئيسة مثل المباني العامة والمصارف في العاصمة وفي جميع أنحاء ليبيا، وهذه الخطوة تجعل المصلحة واحدة من أكثر الكيانات الاستراتيجية في وزارة الداخلية وأيضًا واحدة من أكثر الكيانات ربحية”.