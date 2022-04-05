مركز سبها الطبي: لا إصابات جديدة بـ«كورونا»

أعلن مركز سبها الطبي، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة، أمس الإثنين.

وأُجريت تحاليل لـ14 عينة، جميعها سلبية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

وأوضح البيان أنه لم تسجل أي حالات وفاة أو شفاء خلال الفترة نفسها.

وأخذ منحى الإصابات بالفيروس في التراجع، بسبها ومدن الجنوب منذ بداية مارس الماضي، وفق الإحصاءات الصادرة عن المركز، التي أظهرت في الأيام الأخيرة عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس في المنطقة.