الضاوي يدعو عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية الانحياز للوطن

العنوان – طبرق

دعا وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية تغليب المصلحة العامة, واتخاذ موقف شجاع بالانحياز للوطن.

وقال الضاوي في يا تهنئة للشعب الليبي بماسبة حلول شهر رمضان :”في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن، نؤكد لشعبنا الكريم أننا مجرد موظفين لديه، نعمل فقط على كيفية الخروج بليبيا من أمواج الفوضى إلى بر الاستقرار”.

وأضاف وزير الحكم المحلي :”نطمح لأن تكون أول حكومة ليبية ليبية – هي اللبنة الأولى في طريق بناء الوطن بعد سنوات من الحروب والصراعات والانقسامات”.

وأكد بالقول :”نسعى بكل ما أوتينا من قوة للدفع نحو إذابة الخلافات, وعودة الوطن إلى كيان موحد يمثل كافة الليبيين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم, لنعيش تحت مظلة ليبيا واحدة من أمساعد إلى رأس أجدير ومن الساحل إلى أقصى الجنوب”.

وتابع الضاوي :”هدفنا توحيد ليبيا وإسقاط كل مسببات الانقسام بين أبناء الشعب الليبي، عبر توحيد المؤسسات والبدء في مصالحة عامة حقيقية تجمع شتات الوطن, وتجبر خواطر كافة المتضررين من الحروب”.