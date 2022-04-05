أميركا تستأنف برنامجاً تدريبياً لمكافحة الإرهاب في المطارات الليبية

وصف أيهان أفيلا مدير برنامج مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، حالة المطارات الليبية في السابق بأنها كانت غير قادرة على تأمين الركاب والبضائع من التهديدات الإرهابية-وفقاً لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط في تقريرها الذي سلط الضوء على الحالة الأمنية بالمطارات وعلاقتها بالإرهاب على مدار العقد الماضي.

ونقلت الصحيفة عن أفيلا تصريحاً له في مدونة على موقع وزارة الخارجية الأميركية، قال فيه إن التشرذم السياسي والفراغ الأمني في ليبيا قد “أدى إلى خلق نقاط ضعف سعى الإرهابيون وغيرهم من الجهات الخبيثة إلى استغلالها”-حسب وصفه.

وعن بداية عمل أميركا في هذا الشأن منذ 4 سنوات قال أفيلا إن مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية، أطلق برنامج ليبيا للطيران وأمن المطارات في عام 2018 “وكان يهدف لمساعدة الشركاء الليبيين في مواجهة التهديدات الأمنية ويساعد ليبيا على وجه التحديد في منع الإرهابيين والمواد غير المشروعة من العبور عبر ليبيا إلى دول العالم، كما أنه يضع أساساً حاسماً لإعادة إنشاء بعثة دبلوماسية أميركية في البلاد، وإعادة فتح ليبيا أمام السفر العالمي”.

وافتتح في شهر سبتمبر من العام الماضي 2021 مركز تدريب مجهز بالكامل في طرابلس، يعد الأول من نوعه وسمح للمدربين الليبيين بتدريب المزيد من زملائهم في أمن المطارات، فقام المدربون الليبيون إلى حد الآن بتدريب 160 من موظفي المطار في مركز التدريب.

وركز البرنامج على المشرفين والمديرين ومفتشي المطارات من 5 مطارات دولية في كافة المناطق الثلاث، لتحديد النشاط الإرهابي واعتراضه بما يتماشى مع المعايير الدولية.

بلغ عدد المستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه 350 مندوباً، بما في ذلك، وعمل المتدربون مع وزارة الخارجية الأميركية، والخبراء المحليين “وطور البرنامج المعروف بـ”كولمن”، أيضاً نهجاً مناسباً ثقافياً لتدريس فحص الركاب وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات”-حسب ما أوضحه المسؤول الأميركي.

ولم يهمل البرنامج الأميركي مشاركة المرأة الليبية في هذا المجال، حيث أوضح أفيلا -عبر المدونة- أن 37 سيدة ليبية قد شاركن في البرنامج المعني.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يعد الثاني ضمن البرامج المجتمعية والأمنية التي تعمل الولايات المتحدة عليها داخل ليبيا، وقد أعلنت في مطلع العام الجاري 2022 عن منافسة مفتوحة للمشاريع التي تعمل على تحسين مبدأ المساءلة والعدالة، وتعزيز سيادة القانون في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية