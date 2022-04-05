فيما يلي ننشر نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الثلاثاء (05/04/2022) الصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية حيث تكون الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

وحذر المركز من ريح باش إلى شرش نشط على ساحل الجبل الأخضر تصل سرعته هذا اليوم إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء مغطاة جزئيا بالسحب.

•الريح شرش الى براني يتحول تدريجيا إلى شلوق ســـرعته تتراوح مـــا بين (05 – 20) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 – 1.50) متر.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

•درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

•الرؤيـة جيدة إلى متوسطة وذلك بسبب ظهور شبورة مائية هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل سرت.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

•صافية الي قليلة السحب.

•الريح باش إلى شرش سـرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل إلى (25) عقدة اليوم على ساحل الجبل الأخضر.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر يصل اليوم إلى (1.75) متر على ساحل الجبل الاخضر.

•البحر هادئ إلى خفيف الموج و يكون قليل الاضطراب هذا اليوم على ساحل الجبل الأخضر.

•درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

•الرؤيـة جيدة إلى متوسطة وذلك بسبب ظهور شبورة مائية هذه الليلة وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.

شرش = شمالية غربية ، براني = شمالية شرقية

باش = جنوبية غربية ، شلوق = جنوبية شرقية