عقيل: ستيفاني تنتحل صفة المبعوث الأممي لليبيا في ظل صمت دولي

أكد المحلل السياسي عز الدين عقيل، أن المنصب الذي مُنح لستيفاني وليامز، كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، غير مسبوق، وذلك في أعقاب رفض يان كوبيش، المبعوث الأممي السابق، الاستجابة للصراع الدولي بتأجيل الانتخابات الرئاسية.

وقال عقيل في تصريحات صحفية: “ستيفاني تنتحل صفة المبعوث الأممي لليبيا في ظل صمت دولي من الدول الفاعلة في المشهد الليبي”.

وأضاف “المبعوثة الأممية تعمل كموظفة أمريكية على رأس البعثة الأممية إلى ليبيا، خاصة أن منصبها غير محدد بشأن الاختصاص”.

وتابع “هناك مخاوف من خروج الأوضاع عن السيطرة حال تأجيل الانتخابات لفترة طويلة، في ظل حالة الاحتقان الشعبية”.