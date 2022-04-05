أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إضافة وتركيب محول ثاني جهد «30/220 ك.ف» داخل محطة أبوعطني بمدينة بنغازي.

وأشارت الشركة في بيان مقتضب، إلى توفير كل الإمكانات لإنجاز العمل، حيث جرى البدء بصب القواعد الخرسانية واختبار شبكة الأرضي وتحديد مسار الكوابل فيما يجري حاليًا استكمال تركيب بعض المعدات.

-تركيب محولي كهرباء في سرت

وأوضح البيان أن هذه العمل يأتي في إطار حل مشكلات الاختناقات بشبكة الجهد المتوسط، وسعي شركة الكهرباء لإيجاد حل جذري عبر تجديد المحطة بالكامل بالاتفاق مع شركة عالمية متخصصة.

تركيب محول بمحطة أبوعطني ببنغازي، 5 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)

تركيب محول بمحطة أبوعطني ببنغازي، 5 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)

تركيب محول بمحطة أبوعطني ببنغازي، 5 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)

تركيب محول بمحطة أبوعطني ببنغازي، 5 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)