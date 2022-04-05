الأرصاد: الأجواء تبقى ساخنة على غالبية مناطق ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وبشكل عام، أفاد المركز أن الأجواء تبقى ساخنة على غالبية مناطق ليبيا الثلاثاء والأربعاء، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق, بينما تميل درجات الحرارة للاعتدال الثلاثاء على معظم مناطق الشمال الغربي.

وفيما يلي بقية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة:

رأس جدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: مغطاة جزئيًا بالسحب، مع احتمال تكون شبورة مائية مساء الثلاثاء وفي الصباح الباكر على سرت.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الخميس إلى شمالية غربية نشطة وباردة نسبيًا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح الثلاثاء ما بين (22 – 25)مْ على المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى مصراته, وما بين (27 – 34)مْ على مناطق الدواخل وسرت, وتسجل ارتفاعًا بسيطًا الأربعاء, وانخفاضًا ملحوظًا يوم الخميس حيث تكون ما بين (17 – 21)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية مع قليلة السحب، مع احتمال تكون شبورة مائية مساء الثلاثاء وفي الصباح الباكر على الخليج وبنغازي.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول تدريجيًا يوم الخميس إلى شمالية غربية نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها (55)كم/ساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37 – 43) مْ ولا تتجاوز (33) مْ على مناطق الجبل الأخضر وتسجل انخفاضًا يوم الخميس على معظم المناطق الساحلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية مع ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح الثلاثاء ما بين (39 – 43) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39 – 42) مْ.

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