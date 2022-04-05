عاطي يشيد بجهود الافراج عنه ويؤكد “للحديث بقية”

ثمن الناشط المدني منصور عاطي ما أسماها بـ”مساعي الأخيار” التي أدت إلى الإفراج عنه، مؤكدًا أنه بصحة جيدة، بعد 10 أشهر من تغييبه قسريًا.

وأضاف عاطي، في إدراج مقتضب عبر حسابه على “فيس بوك”: ” تجاوزت محنة أخرى من محن الزمان الغابر.. أنا بخير، هذا أقصى ما يمكنني أن أقوله لكم في هذا الوقت، وقد كنتم سببًا أساسيًا في ذلك.. وكما يقال فإن للحديث بقيّة “، دون أن يكشف عن ملابسات اختطافه أو ظروف احتجازه.

وكان عبد العاطي الذي ينشط في الهلال الأحمر الليبي قد اختطف من مدينة اجدابيا مطلع شهر يونيو من عام 2021، قبل أن يُفرج عنه قبل أيام بعد مطالبات محلية ودولية بالإفراج عنه تبنتها البعثة الأممية في ليبيا والسفارة الأميركية لدى ليبيا بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية.

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