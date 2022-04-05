مراسل الجزيرة بطرابلس: التدخل التركي نسف حلم حفتر  نهائياً في السيطرة على ليبيا

زعم أحمد خليفة، مراسل قناة الجزيرة القطرية في ليبيا، أن التدخل التركي في ليبيا “نسف حلم حفتر في السيطرة على ليبيا” على حد قوله.

وقال «خليفة» في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه “بدعم من حلفائه الإقليميين مارس حفتر الإجرام وحاول لسنوات احتكار القوة في ليبيا”، مردفًا “شن الحرب تلو الأخرى لتحقيق حلمه”، بحسب تعبيره.

وواصل ادعاءه موضحًا أن حفتر “نجح في ذلك في شرق البلاد”، مردفًا أن ” محاولاته انهارت بالكامل على أسوار طرابلس بفعل صمود الأبطال الذين تعزز صمودُهم بالتدخل التركي الذي نسف حلم حفتر نهائيا في السيطرة على ليبيا”. بحسب كلامه .