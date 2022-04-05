شركة الكهرباء: تعرض محول في باب العزيزية لإطلاق نار

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تعرض محول الكهرباء جهد 220 رقم ( 3 ) بمحطة 220 ك.ف باب العزيزية إلى إطلاق ناري أمس الاثنين ما أدى إلى إصابة ريش التبريد بالمحول وتسرب الزيت وتعطله .

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أن فرق خاصة بمركز الإطفاء التابعة لإدارة السلامة العامة ذهبت للمحطة تحسباً لأي طارئ عند تشغيل المحول الاحتياطي رقم (1) كما جرى عزل تسريب الزيت وغسله تمهيداً للعمل على صيانته من قبل الإدارة المختصة .

وفي سياق منفصل تم تركيب محول ثاني جهد 30/220 ك.ف داخل محطة أبوعطنى بمدينة بنغازي وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاز العمل حيث تم البدء بصب القواعد الخرسانية واختبار شبكة الأرضي وتحديد مسار الكوابل كما يجري العمل على استكمال تركيب بعض المعدات وذلك في إطار حل مشاكل الاختناقات بشبكة الجهد المتوسط حيث تسعى الشركة لإيجاد حل جذري عبر تجديد المحطة بالكامل بالاتفاق مع شركة عالمية متخصصة.