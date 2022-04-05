«الصحة» تبحث تسهيل إجراءات العلاج في الخارج

بحثت إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تسهيل الإجراءات للمرضى المتقدمين بملفاتهم للعلاج في الخارج.

جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري العادي مع رؤساء الأقسام، وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعلاج، صباح اليوم الثلاثاء، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك.

وتباحث المجتمعون حول تنظيم إجراءات العلاج، كما استعرض مسؤولو الأقسام التقارير الفنية حول المهام التي أوكلت لهم، بموجب القرارات الصادرة عن الوزارة.

وفي السياق نفسه، ذكر مدير إدارة الشؤون العلاجية محمد سعود أن الاجتماع تناول عرضًا لخطة عمل الإدارة، بما يتوافق مع الساحات المتاحة لإيفاد الحالات المرضية وفق توفر الودائع المالية.