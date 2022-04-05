التكبالي: اجتماعات توحيد المصرف المركزي مجرد هدر للوقت والجهد

أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي، أنهم “لا يعولون على اجتماعات المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند ومصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط والصديق الكبير، رئيس المصرف المركزي ونائبه علي الحبري، ولا أي اجتماع من هذا النوع، مشيرا إلى أنه كانت هناك اجتماعات في السابق لم نر منها شيئا”.

وقال التكبالي، في تصريحات صحفية له: “لو كان الذين يتحدثون عن توحيد المصرف جادين لتم توحيده منذ فترة، فما يحدث مجرد هدر للوقت والجهد لن يكون له أي أثر على أرض الواقع”.

وأضاف “المصرف المركزي يدفع أموالا للميليشيات ويدفع أيضا أموالا للدبيبة المتحالف مع الصديق الكبير”.