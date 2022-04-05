تقرير: الدبيبة يعزز علاقاته مع المجموعات المسلحة للحفاظ على منصبه

سلط تقرير صادر عن موقع أفريكا إنتلجنس الضوء على أن استمرار اعتماد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة على عبد الغني الككلي المعروف بغنيوة، كرئيس لجهاز دعم الاستقرار جاء كمحاولة للاحتفاظ بمنصبه.

كما أوضح التقرير أن تعيين أسامة عبد المجيد محمد، المعروف باسم أسامة طليش قائدا لجهاز الأمن المركزي في 24 مارس الفائت، يأتي كتعزيز لعلاقاته مع المجموعات المسلحة الموجودة في طرابلس وهو ما أوضح أنه من شأنه أن يساعده على الحفاظ على منصبه بعد أن منح مجلس النواب الثقة لفتحي باشاغا كرئيس لحكومة ليبية جديدة بحسب التقرير.

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