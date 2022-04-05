وزير القوى العاملة المصرية يبحث تذليل سفر العمالة في مشروعات إعمار ليبيا

عقد وزير القوى العاملة المصرية، محمد سعفان ، لقاءً مفتوحًا مع ممثلي تحالف 3 شركات مصرية وهم؛ أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام للإنشاءات ورواد الهندسة الحديثة، في إطار سعى الوزارة لتسهيل سبل عودة العمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

وأكد سعفان في بيان نشرته صفحة وزارة القوى العاملة المصرية على فيسبوك، حرص الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة على العمالة المصرية في الخارج والداخل، لتذليل كافة الصعوبات والمشكلات أمامهم قبل السفر وبعده ، خاصة في دولة ليبيا الشقيقة للعمل في مشروعات إعادة الإعمار .

وأشار إلى الحرص كل الحرص على مصالح الشركات المصرية العاملة داخل الدولة الليبية ، ككيانات مصرية ، داعمة لهم ، كما تسعى إلى تسهيل أعمالها بالتنسيق والتعاون مع الجانب الليبي ، لدراسة سوق العمل والتخصصات والاحتياجات المطلوبة من العمالة المدربة والمؤهلة للعمل في كافة المشروعات المبرمة بين تحالف الشركات والجانب الليبي وفقاً للقوانين وقواعد واشتراطات العمل داخل الدولة الليبية الشقيقة .

ووجه الوزير المصري، مركز معلومات الوزارة بسرعة البدء في عمل منظومة إلكترونية مؤمنة مخصصة للشركات المصرية العاملة أو الراغبة فى العمل داخل دولة ليبيا ، يمكن من خلالها تسجيل العمالة المقرر سفرها للعمل فى المشروعات المشتركة بملف خاص، ويكون لكل شركة User و password خاص بها على هذه المنظومة تستطيع الشركة من خلاله تسجيل أعمالها ومتابعة أحوال العمالة.

واستفسر من ممثلي الشركات الحضور ، عن المشكلات والمعوقات التي يواجهونها خلال الفترة الأخيرة ، للعمل على حلها بالتنسيق مع الجانب الليبي ، وكذلك إجراءات الاستقدام للعمالة ، وأوضاعهم من حيث التأمين الاجتماعي والصحي وفقاً لما يقره القانون الليبي والمصري ، مع الأخذ في الاعتبار الاستثناءات الخاصة بالأوضاع التي تمر بها دولة ليبيا الشقيقة .

ووجه سعفان بإشراك بعض شركات الخدمات للمشاركة في تلك المشروعات بجانب شركات التحالف ، وتزويد الجانب الليبي بالعمالة الفنية المدربة القادرة على إحداث الفارق من خلال جهودها وأعمالها لخدمة المجتمع الليبي .

من جانبه أكد سامح هلال ممثل إدارة الموارد البشرية بشركة حسن علام ، أن تحالف الشركات العاملة ، يمتلك من الخبرات في مجال الإنشاءات والطرق والكباري ما يؤهله للعمل داخل دولة ليبيا وغيرها من الدول ، ويتواجد فيه جميع التخصصات المطلوبة من مهندسين وعمالة فنية مدربة وإداريين ، ويضم موظفين من الشركات الثلاث منوها إلي أنه سوف يتم زيادة تلك الأعداد في حالة زيادة المشروعات الموكلة للتحالف .

بدوره أوضح نبيل شنودة مدير عمليات شركة أوراسكوم ، أنه تم تأسيس 3 أفرع بالفعل للتحالف داخل الأراضي الليبية ، كما يتم حالياً العمل على الاعتمادات المالية بين الطرفين للبدء في سفر العمالة بعد انتهاء شهر رمضان ، بالكامل داخل المشروعات التي سيتم تنفيذها ، كما أن هناك مجموعة مشروعات ما زالت تحت الدراسة بدءاً من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي والجنوبي من الدولة الليبية.

وشارك في اللقاء من ممثلي تحالف الشركات ، محمد فتحي مدير إدارة الموارد البشرية بشركة رواد الهندسة الحديثة ، وحنان كامل مدير عام إدارة الموارد البشرية بشركة أوراسكوم ، ومحمد مصطفى القرش مدير فرع رواد ليبيا ، وريمون ألفونس مدير فريق العمل.