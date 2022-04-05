مصرف الجمهورية: يمكن للعملاء السحب من الصرافات الآلية

أعلن مصرف الجمهورية أنه يمكن للعملاء السحب من جميع الصرافات الآلية بسقف 400 دينار يوميًا و 1200 دينار أسبوعياً و 2000 شهريا .

وبين مصرف الجمهورية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الصرافات الآلية تتواجد في فرع طرابلس الميدان، فرع المقريف، فرع الرشيد، فرع الصريم، فرع برج طرابلس، فرع جنوب طرابلس، فرع جامعة طرابلس، فرع مستشفي طرابلس الطبي، فرع المهاري، فرع سوق الجمعة، فرع جنزور الشرقي، فرع بالأشهر فرع بلخير، فرع سوق الثلاثاء، فرع شركة مليته والغاز، فرع الشط، فرع أحمد الشريف، فرع قوز التيك، فرع المرقب، فرع زليتن المدينة، فرع المنطقة الحرة فرع مصراته الميدان، فرع صبراته المدينة، فرع الجميل، فرع مستشفى صبراته التعليمي، فرع الأصابعة، فرع الظهرة، فرع القادسية، فرع الشاحنات، فرع مسلاته، فرع صرمان، فرع حي دمشق، فرع الظهرة 2 ، فرع باب البحر، فرع زليتن المنارة، فرع الزاوية المدينة، فرع فشلوم، فرع العجيلات، فرع رقدالين فرع سرت، شباك فرع المرقب، فرع القره بوللي، سيدي الصيد، فرع وادي كعام، فرع النجيلة- فرع ودان، فرع حي الأندلس، طريق المطار، طمزين، فرع تندميرا، فرع سوكنة فرع هون، فرع ميناء الخمس فرع بني وليد، فرع سوف الجين، فرع مستشفي القلب.