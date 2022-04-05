الملف الليبي على طاولة وفد وزاري عربي في موسكو

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الملف الليبي كان من ضمن مواضيع جرت مناقشتها مع وفد عربي، أمس الإثنين، يضم وزراء خارجية مصر والعراق والأردن والسودان والجزائر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وحل وزراء خارجية عرب في موسكو، مساء الإثنين، لبحث الأزمة الأوكرانية قبيل توجههم إلى بولندا، اليوم الثلاثاء، لاستكمال جهود الوساطة الدبلوماسية بين موسكو وكييف.

– وفد وزاري من الجامعة العربية يتوجه إلى موسكو الإثنين لبحث الأزمة الأوكرانية

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عُقد في أعقاب اللقاء إنه ناقش مع نظرائه العرب الوضع الحالي في أوكرانيا ومسار تطور الأوضاع في هذا البلد على مدار السنين والتي أسفرت عن تحوله إلى كيان معاد لروسيا. وأضاف أنه بحث مع أعضاء المجموعة ملفات اليمن وليبيا وسورية، إلى جانب احتمال عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية قريبا حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

ومن المقرر أن يغادر الوفد موسكو صباح الثلاثاء متوجها إلى وارسو للقاء وزير خارجية أوكرانيا، في إطار تنفيذ التكليف الصادر من مجلس الجامعة العربية. ففي 9 مارس الماضي شكل الأخير مجموعة اتصال وزارية لبحث الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الدول العربية.