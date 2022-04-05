بلدية الكفرة تتخذ إجراءات لضبط الأسعار في رمضان

اتفقت بلدية الكفرة مع مراقبة الاقتصاد والتجارة على وضع تسعيرة مناسبة للخضروات على أن يتولى جهاز الحرس البلدي مراقبتها .

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور وكيل ديوان البلدية وذلك لمناقشة عدد من القضايا المهمة ومن بينها ارتفاع أسعار الخضروات، حيث توافق الجانبان على تنظيم الأنشطة التجارية بالبلدية وفق القرارات واللوائح الصادرة عن وزارة الحكم المحلي، ومنها متابعة التراخيص وإصدارها وتحصيل رسوم النظافة من المحلات التجارية والمؤسسات الخاصة والعامة تزامنًا مع بداية شهر رمضان.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة قد حددت أسعار 8 سلع أساسية قبيل انطلاق شهر رمضان بهدف السيطرة على الأسعار التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا لغالبية المواد الغذائية والخضروات واللحوم في مناطق البلاد كافة.

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