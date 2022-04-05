تركيب محول بمحطة بوعطني ببنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إضافة وتركيب محول ثاني جهد “30/220 ك.ف” داخل محطة بوعطني بمدينة بنغازي.

وأشارت الشركة في بيان مقتضب، إلى توفير كل الإمكانات لإنجاز العمل، حيث جرى البدء بصب القواعد الخرسانية واختبار شبكة الأرضي وتحديد مسار الكوابل فيما يجري حاليًا استكمال تركيب بعض المعدات.

وأوضح البيان أن هذه العمل يأتي في إطار حل مشكلات الاختناقات بشبكة الجهد المتوسط، وسعي شركة الكهرباء لإيجاد حل جذري عبر تجديد المحطة بالكامل بالاتفاق مع شركة عالمية متخصصة.