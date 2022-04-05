وزارة اقتصاد الدبيبة تكرّم شركات المواد الغذائية ضمن مبادرة احتواء الغلاء

كرم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بحكومة الوحدة الوطنية، مساء الاثنين، شركات تصنيع وتوريد المواد الغذائية والأسواق التجارية المساهمة.

وحسب بيان للوزارة، فقد يأتي هذا التكريم في إطار مبادرة احتواء غلاء الأسعار التي أطلقتها غرفة التجارة والصناعة طرابلس.

وأقيمت بهذه المناسبة احتفالية، حضرها وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أبوبكر الغاوي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة ” فرج دربيل ” ووكيل وزارة الشباب ” رندة غريب ” وعدد من رجال الأعمال أصحاب الشركات الموردة والمصنعة للسلع الغذائية وأصحاب الأسواق التجارية المساهمين في المبادرة.